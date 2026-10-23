Страны Ближнего Востока в сентябре увеличили долю в нефтяном импорте Индии до 54%, тогда как на Россию пришлось 33,5%.
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