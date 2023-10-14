Выкуриваем ВСУ из авдеевских нор, старший брат "Ланцета" готовится к бою

Пока внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку, где ЦАХАЛ готовится к проведению наземной операции против сил ХАМАС в секторе Газа, наши парни методично перемалывают врага в Авдеевке, жгут самолёты "Ланцетами" и работают по опорникам ВСУ "Солнцепёками".