Выкуриваем ВСУ из авдеевских нор, старший брат "Ланцета" готовится к бою

Пока внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку, где ЦАХАЛ готовится к проведению наземной операции против сил ХАМАС в секторе Газа, наши парни методично перемалывают врага в Авдеевке, жгут самолёты "Ланцетами" и работают по опорникам ВСУ "Солнцепёками".
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