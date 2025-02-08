Трансферы "Спартака" связали с желанием конкурировать с "Зенитом"

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что московский "Спартак" сохраняет шансы на титул в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако петербургский "Зенит" выглядит стабильнее из-за того, что его игроки более сыграны.