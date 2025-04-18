Высеченные в отвесной скале на высоте 3800 метров, массивные «ворота богов» Арму-Муру до сих пор вызывают недоумение у археологов.
«Портал за край Земли»: о чем говорят петроглифы на вратах Арму-Муру в Перу
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"о чем говорят петроглифы на вратах Арму-Муру в Перу" - Только об одном , что сегодняшняя цивилизация еще дитя сосунок , по сравнению с ними !
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19 час.
Николай Берлизов
Вообще-то подобных культовых ниш эпохи бронзы-начала раннего железа, считавшихся "жилищем бога" или "дверью в жилище бога" полно в Закавказье и Малой Азии. Достаточно вспомнить нишу Мгери-Дур в Армении, ту самую, с которой связана сказка про Али-Бабу. В тех же целях и индейцы могли аналогичные порталы высекать.
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18 час.
Александр Почекунин
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17 час.
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