«Портал за край Земли»: о чем говорят петроглифы на вратах Арму-Муру в Перу

"о чем говорят петроглифы на вратах Арму-Муру в Перу" - Только об одном , что сегодняшняя цивилизация еще дитя сосунок , по сравнению с ними !

Николай Берлизов

Вообще-то подобных культовых ниш эпохи бронзы-начала раннего железа, считавшихся "жилищем бога" или "дверью в жилище бога" полно в Закавказье и Малой Азии. Достаточно вспомнить нишу Мгери-Дур в Армении, ту самую, с которой связана сказка про Али-Бабу. В тех же целях и индейцы могли аналогичные порталы высекать.