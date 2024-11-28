Названа причина уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова

Причиной уголовного дела в отношении правнучки советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (внесена в России в перечень террористов и экстремистов, а также признана иностранным агентом в РФ) стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан иноагентом в России).