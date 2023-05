Приключенческая ретро-научно-фантастическая визуальная новелла Stories from Sol: The Gun-Dog получила демоверсиюИздатель Astrolabe Games и разработчик Space Colony Studios выпустили демо-версию приключенческой ретро-научно-фантастической визуальной новеллы Stories from Sol: The Gun-Dog для ПК в Steam.