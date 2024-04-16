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Ученые в РФ нашли метод борьбы с вирусами с помощью редактирования генома

Ученые в РФ нашли метод борьбы с вирусами с помощью редактирования генома

Сотрудники лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченовского университета разработали новый способ борьбы с инфекциями, сообщают «Известия».

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