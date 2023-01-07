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Серохвостов о том, слышит ли крики болельщиков: «В Эстерсунде слышал, как орали матом, чтобы я выиграл всех на своем этапе»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопросы болельщиков. – Как долго планируешь оставаться в профессиональном спорте? – Пока силы есть.

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