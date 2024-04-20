Сбер провел акцию памяти в честь воинов Великой Отечественной войны

Сбер провел в деревне Щекутино Наро-Фоминского района Подмосковья традиционную акцию памяти и возложение цветов к мемориалу воинам 4-й стрелковой дивизии народного ополчения, которая в годы Великой Отечественной войны защищала Москву.
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