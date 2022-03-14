«Коммерсант»: Российские авиакомпании продолжают полеты даже с приостановленными сертификатами летной годности

Российские авиакомпании в течение 13 марта каждый час поднимали в небо примерно сотню зарегистрированных на Бермудах самолетов с приостановленным сертификатом летной годности, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные портала Flightradar24.
Российские авиакомпании в течение 13 марта каждый час поднимали в небо примерно сотню зарегистрированных на Бермудах самолетов с приостановленным сертификатом летной годности, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные портала Flightradar24.
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