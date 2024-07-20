«Весёлые старты» — так мы назовём пост про рудимент от армии мирного времени , что остался в наследство от прошлого министра обороны.
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«Весёлые старты» — так мы назовём пост про рудимент от армии мирного времени , что остался в наследство от прошлого министра обороны.
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