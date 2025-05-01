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В США заявили о возможной смене целей России в украинском конфликте

В США заявили о возможной смене целей России в украинском конфликте

CNN: Россия на Украине переключила свое внимание на более краткосрочные цели Москва переключила свое внимание в украинском конфликте на более краткосрочные цели — укрепление контроля над территориями, занимаемыми российскими войсками, а также стимулирование экономики РФ.

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зуфар юсупов
Это что? Кто первый в драке сморгнет? Рукава зачем засучивали?
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