Владимир Владимирович Путин назначил Артёма Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе.
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Владимир Владимирович Путин назначил Артёма Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе.
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