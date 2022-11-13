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Жоан Лапорта: «Рычаги спасли «Барсу». Проданные активы – 5% доходов клуба за год, они не влияют на будущее»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об активации экономических рычагов. – Чтобы сделать трансферы и выстроить новый проект, «Барсе» пришлось активировать четыре экономических рычага.

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