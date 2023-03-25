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Отдайте матрёшку! Кто пытается украсть наш национальный символ?

Отдайте матрёшку! Кто пытается украсть наш национальный символ?

Не у всякой страны есть такой позитивный национальный символ, демонстрирующий семейные ценности и любовь к детям, излучающий доброту и уют, как наша матрёшка — расписная деревянная кукла-барышня, носящая в себе «деток», то есть куколок поменьше.

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