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Военное обозрение

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Группировка хуситов заявила об атаке на два американских эсминца

Группировка хуситов заявила об атаке на два американских эсминца

Йеменская группировка хуситов объявила в понедельник вечером, что она атаковала с помощью дронов два американских эсминца в Красном море и ещё два гражданских корабля.

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