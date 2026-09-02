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US Open. Расписание 4-го дня. Яценко и Соболенко откроют вечернюю сессию на Арене Артура Эша, Медведев сыграет первым запуском, Алькарас – последним

Опубликовано расписание на четвертый игровой день US Open , 2 сентября. На Арене Артура Эша играть начнут в 18:30 мск: Джессика Пегула (3) –  София Кенин (WC); Бен Шелтон (8) – Хуберт Хуркач ; Арина Соболенко (1) –  Полина Яценко (Q) (не ранее 02:00); Жайме Фариа –  Карлос Алькарас (2).

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