НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Так это должны сделать независимые юристы, а не то, кто как раз и создаёт "мутную воду" и в ней ловит"рыбку"! Наказал...Владимир Путин пр...
  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...

Число нелегальных аудиторов ОЗО оказалось на 30% больше легальных

В 2024 году число компаний, незаконно оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗО), достигло 221 штук, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на двух источников на аудиторском рынке, которые сообщили статистику Казначейства РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх