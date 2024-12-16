Число нелегальных аудиторов ОЗО оказалось на 30% больше легальных

В 2024 году число компаний, незаконно оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗО), достигло 221 штук, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на двух источников на аудиторском рынке, которые сообщили статистику Казначейства РФ.
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