Число нелегальных аудиторов ОЗО оказалось на 30% больше легальных

В 2024 году число компаний, незаконно оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗО), достигло 221 штук, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на двух источников на аудиторском рынке, которые сообщили статистику Казначейства РФ.