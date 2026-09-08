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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор Макгрегор ответил на заявление Трампа, что Луна принадлежит США: «Солнце принадлежит Ирландии»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что Солнце принадлежит Ирландии. Макгрегор перепостил твит, где президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Америке, и написал: «Солнце принадлежит Ирландии».

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