Конор Макгрегор ответил на заявление Трампа, что Луна принадлежит США: «Солнце принадлежит Ирландии»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что Солнце принадлежит Ирландии. Макгрегор перепостил твит, где президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Америке, и написал: «Солнце принадлежит Ирландии».
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