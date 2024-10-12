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Никита Симонян: «Я мог бы быть музыкантом. Был первым трубачом в школьном оркестре, у меня был хороший слух» 

«Задают вопрос, почему тебя, сына сапожника, принял футбольный мир? На этот вопрос ответить сложно. Я прыгал с вышки, плавал любыми стилями, но вдруг увидел футбольный мяч — он меня принял.

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