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Крымская газета

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В Крыму стартовала программа «Земский работник культуры»

В Крыму стартовала программа «Земский работник культуры»

В 2025 году в Республике Крым стартовала программа «Земский работник культуры», направленная на поддержку работников сферы культуры, которые решат переехать на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с числом жителей до 50 тысяч человек.

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