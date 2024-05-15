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ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS, Harm и авиабомбами Hammer

ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS, Harm и авиабомбами Hammer

В ночь на среду была успешно отражена массированная атака на территорию Крыма. Согласно данным Минобороны, ВСУ использовали различные типы вооружений, включая американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы  Hammer и американские противорадиолокационные ракеты Harm, а также крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

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