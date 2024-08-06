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Регионы России

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Инцидент со смертельным исходом на дорогах Ижевска: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

Инцидент со смертельным исходом на дорогах Ижевска: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

Вечером 5 августа на улице Клубной в Ижевске произошло трагическое ДТП, в результате которого один человек погиб, а другой получил серьезные травмы.

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