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Рогозин: «Роскосмос» озвучит властям РФ предложения по завершению сотрудничества по МКС с США, Канадой, Европой и Японией

Рогозин: «Роскосмос» озвучит властям РФ предложения по завершению сотрудничества по МКС с США, Канадой, Европой и Японией

«Роскосмос» озвучит властям РФ предложения по завершению сотрудничества по Международной космической станции с Соединенными Штатами, Канадой, Европой и Японией.

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