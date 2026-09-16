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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Диас: «Кейн должен стать обладателем «Золотого мяча». Один из лучших футболистов мира, демонстрирует это уже давно. Харри провел невероятный сезон»

Вингер «Баварии» Луис Диас считает, что нападающий команды Харри Кейн должен выиграть « Золотой мяч ».

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