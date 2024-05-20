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Суд: экс-мэра Биробиджана Головатого осудили на пять лет условно за коррупцию

Суд: экс-мэра Биробиджана Головатого осудили на пять лет условно за коррупцию

Бывший мэр города Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Головатый признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями при реализации программы благоустройства города, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

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