Суд: экс-мэра Биробиджана Головатого осудили на пять лет условно за коррупцию

Бывший мэр города Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Головатый признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями при реализации программы благоустройства города, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.