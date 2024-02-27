О заялениях пана Лукашенко

В минувшие выходные в Белоруссии были выборы в парламент. Пан Лукашенко, разумеется, тоже пришёл голосовать, а проголосовавши, прямо на избирательном участке пообщался с журналистами, и во время этого общения заявил следующее: "Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений.