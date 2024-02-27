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О заялениях пана Лукашенко

В  минувшие      выходные    в   Белоруссии  были  выборы   в     парламент.     Пан  Лукашенко,  разумеется,    тоже     пришёл  голосовать,  а  проголосовавши,      прямо  на  избирательном       участке      пообщался  с    журналистами,  и  во  время   этого  общения       заявил  следующее: "Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились  восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений.

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