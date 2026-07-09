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Zero Hedge

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Leaked Meta Memo Shows AI Capacity Doubling To 14 Gigawatts

Leaked Meta Memo Shows AI Capacity Doubling To 14 Gigawatts

Leaked Meta Memo Shows AI Capacity Doubling To 14 Gigawatts Meta shares fell 4.3% at Thursday's open after Reuters reported the contents of an internal memo laying out the next phase of the company's AI infrastructure program.

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