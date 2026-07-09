Leaked Meta Memo Shows AI Capacity Doubling To 14 Gigawatts Meta shares fell 4.3% at Thursday's open after Reuters reported the contents of an internal memo laying out the next phase of the company's AI infrastructure program.
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