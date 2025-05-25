На Украине рассказали о новом рекорде замеченного над ее территорией российского дрона

Военэксперт Коваленко: Дрон РФ установил абсолютный рекорд полета над Украиной Российский дрон, замеченный сегодня над территорией Украины, установил новый рекорд полета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предсмертная записка фермера вызвала глобальную чистку волгоградских силовиков: в СК в шоке от масштабов коррупции
- Стало известно, чем украинская делегация угрожала России на переговорах в Стамбуле
- В России хотят запретить бесплатные роды для мигранток и ввести для всех иностранцев медобслуживание за деньги
Свежие комментарии