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Федерер может поработать комментатором на «Уимблдоне»

Роджер Федерер может стать комментатором на время «Уимблдона». Сообщается, что он может поработать на BBC во время турнира следующего года.

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