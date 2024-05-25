Подразделения «Отважных» освободили ещё один населённый пункт в ДНР (КАРТА)

Подразделения «Отважных» освободили Архангельское в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России. В сводке Минобороны за сутки с донецко-покровского направления отмечается следующее: ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады терО в районах н.
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