Подразделения «Отважных» освободили ещё один населённый пункт в ДНР (КАРТА)

Подразделения «Отважных» освободили Архангельское в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России. В сводке Минобороны за сутки с донецко-покровского направления отмечается следующее: ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады терО в районах н.