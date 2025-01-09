Российский боец Аверин спас 20 раненых сослуживцев в бою в зоне СВО

Гвардии ефрейтор ВС РФ Владимир Аверин, рискуя своей жизнью, во время попытки ВСУ контратаковать занятые российскими военными позиции оказал 20 раненым сослуживцам неотложную медицинскую помощь, сообщили в Минобороны России.
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