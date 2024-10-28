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Яшкин о том, где живет в Казани: «На базе. Условиями доволен, все хорошо»

Форвард «Ак Барса» ответил на вопросы после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:2).  – Ты забил – это груз с плеч? – Надо побольше бросать, чтобы забивать.

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