Диетолог Дианова назвала продукты, которые стоит употреблять в жару

Стоит сделать акцент на рыбе, овощах и фруктах Диетолог Нурия Дианова порекомендовала продукты, которые стоит есть в сильную жару, чтобы оставаться бодрым и полным сил, передает издание «Царьград», ссылаясь на интервью эксперта с «Ридусом».
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