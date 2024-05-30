Диетолог Дианова назвала продукты, которые стоит употреблять в жару

Стоит сделать акцент на рыбе, овощах и фруктах Диетолог Нурия Дианова порекомендовала продукты, которые стоит есть в сильную жару, чтобы оставаться бодрым и полным сил, передает издание «Царьград», ссылаясь на интервью эксперта с «Ридусом».