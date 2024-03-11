Врач Михалева посоветовала есть селедку для профилактики старения организма

Основные факторы, играющие роль в процессе старения, - это вялотекущее хроническое воспаление, оксидативный стресс, прогрессия атеросклероза и, следовательно, старение сосудов, накопление конечных продуктов гликации, а также накопление ошибок в геноме за счет повреждения генетического материала с возрастом и снижение функции некоторых эндокринных органов (особенно это касается половых гормонов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии