Врач Михалева посоветовала есть селедку для профилактики старения организма

Основные факторы, играющие роль в процессе старения, - это вялотекущее хроническое воспаление, оксидативный стресс, прогрессия атеросклероза и, следовательно, старение сосудов, накопление конечных продуктов гликации, а также накопление ошибок в геноме за счет повреждения генетического материала с возрастом и снижение функции некоторых эндокринных органов (особенно это касается половых гормонов).