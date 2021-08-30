Оборотни и Фемида или Почему бывших офицеров-взяточников ФСБ не судят как предателей?

СССР-РоссияПолитикаОборотни и Фемида или Почему бывших офицеров-взяточников ФСБ не судят как предателей?Шокирующие подробности всплывают на проходящем в Московском гарнизонном военном суде по уголовному делу бывших зам.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Заброда73 миллиона налички. Это каких размеров кабинет, что такая куча денег была скрыта из глаз?Ночной кошмарЭто всего 146 пятитысячных пачек банковской упаковки. В ящике комода поместятся. Ещё и место останется.Ночной кошмарПора мораторий на вышку отменять.ВТВячеслав ТарасовА что, современные нувориши, взращённые современной Россией, наворовали, не поддающиеся воображению богатства, в одночасье? Этого разве не видели те, кто был рядом? Этого разве не знали корумпированные чиновники во власти? Все всё знали и продолжают знать. Дело всё в развращённости власти. Теперь надо смотреть, а судьи кто. В СССР директора гастронома Смирнова поставили к стенке "по заслугам" мгновенно. А у нас кто будет возвращать смертную казнь? госдума что ли? Не смешите мои тапочки. Пчёлы против мёда не восстанут.Комментировать
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