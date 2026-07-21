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Орловские фронтовики передали крупную партию помощи военным медикам

Орловские фронтовики передали крупную партию помощи военным медикам

Очередной гуманитарный груз отправился из Орла в зону проведения СВО. На этот раз помощь предназначается для военного госпиталя в Луганской Народной Республике — её собирали под конкретные потребности, которые озвучили сами военные врачи.

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