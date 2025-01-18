Пора менять "эффективных менеджеров" на слуг Отечеству

Когда кадровая политика строится на принципе: свой-чужой... удачи не видать... Как там у Грибоедова: а судьи кто?

Олег Гузок

Неоднозначная ситуация: с одной стороны не хочется скатиться к советской практике- происхождение рабоче- крестьянское, этого достаточно, ни образования, ни навыков, ни опыта, но вот тебе должность (Швондер), с дугой: Оксорд, Гарворд, хороший протеже, опыт на нескольких должностях, а патриотизма- ноль, цель-нажива, личная прибыль, карьерный рост. В учебных заведениях нужен курс профессионально-политической подготовки (как в армии СССР "отличник боевой и политической подготовки") и очень серьёзный контроль.