Кадровая политика в России становится всё более заметным вопросом, и здесь "школы губернаторов" и прочие "школы" будущих чиновников, кажется, работают не так эффективно, как хотелось бы.
Пора менять "эффективных менеджеров" на слуг Отечеству
Комментарии
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владимир рябченко
Когда кадровая политика строится на принципе: свой-чужой... удачи не видать... Как там у Грибоедова: а судьи кто?
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7 час.
вд
валерий двойнишников
Как раз 40-5- лет такого бардака, что наблюдаем сегодня, невозможно было представить
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6 час.
Олег Гузок
Неоднозначная ситуация: с одной стороны не хочется скатиться к советской практике- происхождение рабоче- крестьянское, этого достаточно, ни образования, ни навыков, ни опыта, но вот тебе должность (Швондер), с дугой: Оксорд, Гарворд, хороший протеже, опыт на нескольких должностях, а патриотизма- ноль, цель-нажива, личная прибыль, карьерный рост. В учебных заведениях нужен курс профессионально-политической подготовки (как в армии СССР "отличник боевой и политической подготовки") и очень серьёзный контроль.
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6 час.
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