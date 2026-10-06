Почему России не стоит радоваться дефициту газа в европейских ПХГ

Комментируя уровень заполненности газовых хранилищ в Европе, стоит помнить о том, что относительные цифры тут значат очень мало.
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