Чемпион мира Сушинский считает слова Трампа об Овечкине пиар-ходом

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский объяснил, почему президент США Дональд Трамп назвал российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина великим игроком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии