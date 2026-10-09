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Досматривали нас без протокола: основатель "Рыбаря" - о задержании в Черногории

Досматривали нас без протокола: основатель "Рыбаря" - о задержании в Черногории

РЕН ТВ Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук сообщил о выезде в Россию из Черногории. Об этом он 9 октября заявил в своем телеграм-канале.

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