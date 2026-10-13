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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили увеличивать фиксированную часть пенсии с 70 лет

В России предложили увеличивать фиксированную часть пенсии с 70 лет

Сегодня пенсия значительно вырастает после 80-летия россиян Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил пересмотреть возраст, при котором происходит повышение фиксированной части страховой пенсии по старости, пишет ТАСС.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Кашапов
Сергей Кашапов

А что толку,повысят пенсии через пару месяцев вырастут цены и нивелируют повышение. Нужно сделать так-купил пенсионер продукцию,на кассе насчитали 2000 руб. При оплате предъявил пенсионную карту что ему 70 лет и цена снижается на 50% т.е. на 1000 руб. А торговая организация предъявляет данные в казначейство и возвращает разницу.