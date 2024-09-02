ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Шёл  бы   в .опу  к   своей   натахе.  Там  с  ней  общайтесь.Дело Чубайса: Одо...
  • Лидия
    Пиндосы счастливы, столкнули наши страны лбами, не все даже и понимают, с кем и за что воюют. Желаю им такой же участ..."Еле ходим, а ты ...
  • Виктор Онегин
    Может такие нападения беспилотников пойдут на пользу для борьбы с ними? Вот если подумать, та сторона что то придумыв...Несколько мыслей ...

«Да пусть хоть сам Путин приходит!», — заявил директор московской школы

«Да пусть хоть сам Путин приходит!», — заявил директор московской школы

Президент России дал однозначное указание оказывать всяческую помощь семьям россиян, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Гудков
это не шут! это реформатор-вредитель!..
Ответить
2 час.
ЛК
Лариса Козина
Пожалейте сельскую школу  Восточной Сибири
Ответить
2 час.
werewolf
что за фуфло!!! &quot;мама занимается активной волонтёрской деятельностью в помощь фронту&quot; &quot;за девочку просит командир войсковой части, в которой воюет её дядя&quot; У Путина же сказано: &quot;оказывать всяческую помощь семьям россиян, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения СВО&quot; И где тут член семьи,  выполняющих свой воинский долг в зоне проведения СВО? А нету? Просто сейчас на теме СВО каждый норовит свои мутные делишки провернуть. аффтар пишет &quot;не основываясь на каких-либо вступительных испытаниях, а только на личном мнении директора&quot; А до этого &quot;на основании чего?! Только одного единственного довольно поверхностного теста?&quot; Так был тест, или нет? Или это не вступительное испытание?! И кто такой аффтар, чтобы определять, поверхностный это тест, или нет Балаболы
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх