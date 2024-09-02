«Да пусть хоть сам Путин приходит!», — заявил директор московской школы

werewolf

что за фуфло!!! "мама занимается активной волонтёрской деятельностью в помощь фронту" "за девочку просит командир войсковой части, в которой воюет её дядя" У Путина же сказано: "оказывать всяческую помощь семьям россиян, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения СВО" И где тут член семьи, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения СВО? А нету? Просто сейчас на теме СВО каждый норовит свои мутные делишки провернуть. аффтар пишет "не основываясь на каких-либо вступительных испытаниях, а только на личном мнении директора" А до этого "на основании чего?! Только одного единственного довольно поверхностного теста?" Так был тест, или нет? Или это не вступительное испытание?! И кто такой аффтар, чтобы определять, поверхностный это тест, или нет Балаболы