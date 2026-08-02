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«Слуга» Гетманцев посетовал на уровень отчаяния на Украине, невиданный с 2022 года

«Слуга» Гетманцев посетовал на уровень отчаяния на Украине, невиданный с 2022 года

Нардеп Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и соратник Владимира Зеленского Даниил Гетманцев заявил об уровне отчаяния, царящем на Украине, которого не было с 2022 года.

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