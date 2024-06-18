Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Британия вынудит Россию действовать как хуситы – эксперт-энергетик

Британия вынудит Россию действовать как хуситы – эксперт-энергетик

Недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о намерении задерживать российские танкеры и блокировать их в портах – может привести к реальным боям на море, поскольку такие действия являются «реальной красной линией с точки зрения российского экспорта».

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