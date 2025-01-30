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Первичный рынок столицы: Новая Москва — лидер года, Южный округ — прорыв года, ЗелАО — перспектива года

Первичный рынок столицы: Новая Москва — лидер года, Южный округ — прорыв года, ЗелАО — перспектива года

В ходе подведения итогов 2024 года эксперты управления Росреестра по Москве подсчитали, в каких столичных округах в прошлом году было совершено больше всего сделок с жилой и нежилой недвижимостью, представленной на первичном рынке Всего за 12 месяцев столичное управление Росреестра зарегистрировало 137 010 договоров долевого участия (совокупно в жилом и коммерческом сегментах)*.

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