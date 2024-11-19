Мобильный Snapdragon 8 Elite осилил 60 FPS в Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 при 60 кадрах в секунду не я...

Мобильный Snapdragon 8 Elite осилил 60 FPS в Cyberpunk 2077Cyberpunk 2077 при 60 кадрах в секунду не является простой задачей для многих бюджетных ПК, но, как оказалось, новый флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite вполне себе способен на рендер 60 FPS в этой игре.