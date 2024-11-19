НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Мобильный Snapdragon 8 Elite осилил 60 FPS в Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 при 60 кадрах в секунду не я...

Мобильный Snapdragon 8 Elite осилил 60 FPS в Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 при 60 кадрах в секунду не я...

Мобильный Snapdragon 8 Elite осилил 60 FPS в Cyberpunk 2077Cyberpunk 2077 при 60 кадрах в секунду не является простой задачей для многих бюджетных ПК, но, как оказалось, новый флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite вполне себе способен на рендер 60 FPS в этой игре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх