Как найти управу на «самокатчиков»?

«Возмущают самокатчики, которые не соблюдают правила дорожного движения. Сегодня, например, когда я шла с внуком по аллее в кремлёвском парке, нас чуть не сбила парочка, которая взгромоздилась на один самокат.
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