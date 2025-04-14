Военный эксперт раскрыл секрет сверхтяжёлого беспилотника ВСУ

Военэксперт Матвийчук уверен, что 200-килограммовый дрон ВСУ советского производства.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук полагает, что обнаруженный в Курской области упавший украинский сверхтяжёлый беспилотник – советского производства.
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