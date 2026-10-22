Рано или поздно газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» будут перезапущены. Об этом 22 октября заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.